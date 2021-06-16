СБУ разоблачила на Сумщине группировку фальшивомонетчиков: ежемесячно они сбывали до 50 тыс. долларов. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.
Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.
Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.
Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тыс. долларов США.
Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной реализации почти 35 тыс. поддельных долларов США.
Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли: травматическое оружие без разрешительных документов, а также 400 боевых патронов.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группировки.
Продолжаются следственные действия по установлению и блокированию источников поступления поддельной валюты.
Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы.