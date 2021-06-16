Мы будем жить и без транша МВФ. У нас все есть, - Зеленский

Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.

Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

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"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил президент.

"Недавно я, кстати, слышал публичное обращение МВФ, который доволен ходом реформ в Украине. Различные СМИ дают разную информацию. И все же. Честно говоря, для меня прежде всего важно, довольны ли мы. Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их право. Со стороны МВФ - привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам. Потому что реформы - для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь", - добавил Зеленский.

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"Маяки" по судебной реформе - там вопрос в Высшем совете правосудия, ВККС и НАБУ. Вот те законопроекты, которые сегодня предусмотрены МВФ. Все три в первом чтении приняты. Я ожидаю дальнейших шагов от Верховной Рады. Все согласовано. Но могут быть неожиданности, сюрпризы - так у нас случается в парламенте. Как было с НАПК: мне пришлось ветировать его (закон. - Ред.). К сожалению, ответственности у депутатов многих партий нет. Я даже не знаю, зачем они это делают - просто, простите, назло стране. Как говорится "а баба-яга - против". Это усложняет ситуацию. Однако все остальные вещи с точки зрения прозрачности бюджета, его прогнозируемости - все это правительство сегодня делает", - добавил президент.