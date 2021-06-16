Рада будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня и они будут с гораздо большей повесткой дня, - "слуга народа" Кравчук
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, мы будем проводить внеочередные заседания с более большой повесткой дня на неделе с 29 июня", - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве.
Она отметила, что, возможно, такие внеочередные пленарные заседания будет инициировать, в том числе, и президент.
По ее словам, на этих пленарных заседаниях будут рассмотрены злободневные проекты, в том числе законопроект о национальном сопротивлении.
Кравчук также напомнила, что народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") собрал необходимое количество голосов за проведение внеочередного заседания с предложением рассмотреть обращение парламента к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.
"Процедурно, в течение трех дней оно должно быть созвано. Предварительно, насколько я знаю, это может быть в пятницу, но до этого еще должен комитет собраться", - сказала она.