По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль
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На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина могут принять совместные неподписные документы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости сообщили в Кремле.
"По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что каких-либо документов по кибербезопасности по итогам переговоров Путина и Байдена принимать не планируется.