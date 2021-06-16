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По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль

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По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль
На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина могут принять совместные неподписные документы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости сообщили в Кремле.

"По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что каких-либо документов по кибербезопасности по итогам переговоров Путина и Байдена принимать не планируется.

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Топ комментарии

  • Михаил Десятников
    >могут быть приняты совместные неподписные документы

    видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
    документы.... совместные.....неподписаные....
  • Филипп Филиппович Преображенск
    А ещё только вчера ***** скулило о том, что нужно всё закреплять на бумаге. Неужели опять спиз.... обманул???
  • IgorYakovlevich
    Секретные протоколы? ввп живет в реальности начала 20-го века. Динозавр.
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