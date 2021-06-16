Посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством

Мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Сейчас время руководству Украины выполнять обещания.

Об этом говорится в заявлении посольства США и делегации Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних недель Украина и ее международные партнеры провели ряд обсуждений на высоком уровне, в частности с участием руководителей из обеих наших столиц. Одной из ключевых тем этих дискуссий является потребность в реформах, в частности необходимость постоянного прогресса в борьбе с коррупцией и в судебной реформе. Украина прошла долгий путь с 2014 года; никто не ставит под сомнение нелегко полученные достижения за последние семь лет, особенно создание независимых антикоррупционных учреждений. Но страна должна консолидировать эти реформы в то время, когда олигархи и корыстные интересы пытаются уничтожить эти институты, законы и другие достижения, которые ослабляют их политический и экономический контроль над Украиной", - говорится в сообщении.

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"Мы считаем, что одной из важнейших предпосылок успеха этих реформ роль независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины - органов, имеющих огромное значение в определении будущего Украины. В этом будущем страна или будет оставаться под влиянием мощных интересов, которые используют свои ресурсы для защиты от правосудия, или же станет такой, где все имеют право на равную защиту перед законом. Поскольку эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ - то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, - будут выбраны кандидаты с высокой профессиональной компетентностью и добродетелью, они играют важную роль в формировании судьбы Украины", - акцентировали в посольстве США.

"По этой же причине роль независимых экспертов стала одним из важнейших вопросов в дискуссиях о будущей повестки дня реформ в Украине. Более того, создание Высшего антикоррупционного суда Украины при непосредственном участии международных экспертов в процессе отбора судей уже стало передовой международной практикой, которая продолжает вдохновлять борцов против коррупции в регионе и за его пределами", - добавили в посольстве.

"Почему же международным партнерам была отведена такая ​​роль в проверке и отборе этих должностных лиц? В Революции Достоинства украинцы решили наметить новый путь вперед - такой, на котором нет места коррумпированным интересам, на котором пресекается безнаказанность, восстанавливается доверие общественности к институтам и раскрывается экономический потенциал страны. Определяя, как это сделать, Украина обратилась за советом к Европейской комиссии за демократию путем закона, известную как Венецианская комиссия, которая служит совещательным органом Совета Европы по конституционным вопросам. Венецианская комиссия отметила, что единственный способ обеспечить независимость членов отборочных комиссий - это добиться того, чтобы международные партнеры Украины выдвинули определенную часть кандидатов, которые, обладая значительным зарубежным опытом, которые не имеют предубеждений, конфликта интересов или скрытых планов. Решение Украины по реализации этого инновационного механизма при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд, а затем Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было чрезвычайно успешным. Несмотря на постоянные атаки на эти органы, они получают высшее общественное доверие как результат своей независимости. Само их существование является победой Украины и свидетельством ее устойчивости к внутренней и внешней агрессии", - подчеркнули в посольстве США.

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"Независимые эксперты угрожают тем, кто выигрывает от существующей системы и стремится сохранить контроль над рычагами власти в Украине. Украина доказала успешность такой модели реформ, которая обеспечивает, что комиссии служат украинскому народу, а не корыстным интересам, которые стремятся его контролировать. Текущий конкурс на руководство САП является доказательством того, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора является чрезвычайно важной для обеспечения принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, Венецианская комиссия четко заявила, что предоставление международным членам преимущественного голоса в случае равенства голосов после повторного голосования является приемлемым с точки зрения национального суверенитета, учитывая, что окончательные решения остаются за органом, который назначает. Текущие законопроекты, в том числе о Высшей квалификационной комиссии судей, которые сейчас находятся в парламенте, должны быть согласованы с рекомендациями Венецианской комиссии к их второму и окончательному чтению", - призвали в посольстве США.

"Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны. Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему предназначению как современного европейского государства. Чтобы это предназначение реализовалось, мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Мы призываем его, при размышлении о будущем, подумать о стремлении украинского народа. Народ требовал реформ во время Революции Достоинства и голосовал за них снова и снова на выборах. Сейчас время руководству Украины выполнять обещания. Когда оно это сделает, можно не сомневаться, украинский народ будет ему благодарен", - резюмируется в заявлении.