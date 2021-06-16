Новости

Маркарова сегодня вечером после переговоров Байдена и Путина проведет встречу в Госдепе США

2 06212
Маркарова сегодня вечером после переговоров Байдена и Путина проведет встречу в Госдепе США
Посол Украины в США Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США в среду, в день переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Как следует из расписания на 16 июня, обнародованного на сайте Госдепа, Маркарова встретится с и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Встреча намечена на 19.00 по местному времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в среду в Женеве пройдет российско-американский саммит. Также президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры (начало беседы запланировано на 13.15 местного времени). На 18.00 намечена пресс-конференция президента РФ по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию Байдена после Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А она вообще кто такая? Что это за самозванка без статуса? Напомню, что верительные грамоты от этого Зелиного "посла" США так и не приняли.
  • 18c49ed2
    Она никто и зовут ее никак. Странно что с ней вообще не уборщица встречается.
  • Sophia-Maria Duglass
    И внешний вид конечно выше крыши . На фоне американских леди - просто курка .
    До неприличия . Зато стучит секретарке ОПУ 😀😀😀
    Вот и выходит что пожелания Ермака важнее имиджа Украины
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости