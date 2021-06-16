"Слуга народа" Семинский инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой, - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, в период работы председателем правления частной нефтегазовой компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в материалах уголовного дела о еще одном возможном похищении Семинского, которое случилось через несколько лет, а также позицией прокурора по данному делу, сообщает "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Так, в деле идет речь о том, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, позже заявив, что все это время он был "похищен".

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Аудит "Нефтегаздобычи" акционерами компании подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в частности уклонение от уплаты налогов и вывод средств через фиктивные компании.

Через некоторое время после первого "похищения" Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в "Нефтегаздобыче".

По словам акционеров, Семинский требовал переписать на него долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, в обмен на отзыв своего заявления.

Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании, действующий нардеп Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" на самом деле находился за границей.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".