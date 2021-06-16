Новости • Коронавирус и карантин

Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль

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Семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации, - Шмыгаль
Сегодня правительство примет решение разрешить семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от коронавируса. Речь идет о завершении прививок двумя дозами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - отметил премьер.

Глава правительства также отметил, что ежедневно в Украине делают практически 50 тысяч прививок, и в ближайшее время будут ускоряться.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
  • Сила Добра
    Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
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