Ремонт участка трассы Н-22 на Ривненщине завершат до 1 июля, - "Укравтодор"

На участке трассы Н-22 "Устилуг - Луцк - Ривне" в ближайшее время начнут укладку финишного слоя асфальтобетона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", работы планируется завершить до 1 июля.

После этого начнутся работы по устройству верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона по левому проезду.

Всего на 6-километровом участке (км 150-156), который соединит трассу с новым Северным обходом Ривного в районе Азотовского кольца, задействованы более сотни дорожников и десятки единиц дорожно-строительной техники.

В рамках президентской программы "Большая стройка", на объекте уже было построено искусственное сооружение, по левой стороне полностью устроена основа дорожной одежды, устроены нижние слои асфальтобетонного покрытия.

Отмечатеся, что после завершения ремонта на автодороге обсутроят тротуары, установят освещение, дорожные знаки, нанесут дорожную разметку. Между селами Карпиловка и Городок на автодороге Н-22 проезжая часть будет расширена с 9 до 13-16 метров.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что согласно плану президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: "Укравтодор" с 2022 года отказывается от текущего среднего ремонта в пользу капитального