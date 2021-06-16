Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин

Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы (# 3711_д - ВККС и # 5068 - ВСП) и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Отсутствие реакции на это заявление со стороны Зеленского начнет кардинальную перезагрузку отношений между Украиной и западными партнерами. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам. Помощь последних является критической в ​​нашей войне с Россией. Политики, которые разрушают наши с союзнкамы отношения, - совершают государственную измену. Это. Очень. Серьезно. Каждый депутат должен прочитать это заявление", - рассказал Шабунин.

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Ранее посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством.