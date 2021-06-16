Создание групп в пределах депутатской фракции противоречит закону, - заявление партии "Голос"

Политический совет партии "Голос" сегодня рассмотрит заявление части фракции "Голос" о создании в ВР отдельного объединения "Справедливость" и даст ему оценку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Голос".

"Демократия сложное дело - она ​​основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе - хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - сказано в сообщени.

Кроме того, в партии подчеркнули, что все вопросы внутренней партийной жизни какой-либо партии, в том числе и партии "Голос", должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет.

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"Сегодня Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку", - говорится в сообщении.

"Партия "Голос" неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию", - добавили в пресс-службе "Голоса".

Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".