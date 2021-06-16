Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ

По материалам СБУ вынесен приговор одному из исполнителей вандализма над памятником Степану Бандере во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

"Как установило следствие правоохранительных органов, исполнителями осквернения являются двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены вещественные доказательства совершения преступления. Фигурантам было объявлено о подозрении", - сказано в сообщении.

Осквернение, как напомнили в ведомстве, произошло 5 февраля 2021 г.: памятник облили красной краской.

Один из злоумышленников был приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины вынесен Галицким районным судом Львова.

Материалы дела в отношении других фигурантов производства находятся в суде. Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Отмечается, что разоблачение противоправной деятельности происходило оперативниками УСБУ совместно со следователями и сотрудниками уголовного розыска ГУ Нацполиции во Львовской области во процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что вандалами являются двое уроженцев Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов в возрасте 19 и 24 года. Уже 11 февраля они уже были задержаны.