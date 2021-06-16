24-летний украинский воин Роман Галуха погиб в районе проведения ООС, - Львовская ОГА. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.
"В среду, 16 июня, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий со Львовщины Роман Галуха. Военнослужащий 1997 года рождения родом из Рава-Русской", - сказано в сообщении.
У погибшего остались мама и сестры.
О гибели воина также сообщила Рава-Русская городская территориальная громада в Facebook, однако обстоятельства его гибели не указала.
Начальник пресс-службы Объединенных сил Виталий Саранцев в комментарии Украинской правде сообщил, что смертельный инцидент с Романом Галухой произошел вечером 15 июня.
По словам Саранцева, молодой боец Роман Галуха погиб на Донбассе либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства гибели украинского военнослужащего в зоне ООС.
Фото: Рава-Русская городская территориальная громада / Facebook
Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских войск. По состоянию на 7:00 утра, 16 июня, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.