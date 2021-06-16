Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской областной государственной администрации и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта - распоряжения председателя облгосадминистрации от 17.05.2016 № 181" О переименовании о объектов топонимики города Харькова", а именно пункт 21 приложения к распоряжению", - говорится в резолютивной части определения, оглашенной судьей Андреем Зинченко в среду, 16 июня.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

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8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

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Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта..

В Харьковском горсовете заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.