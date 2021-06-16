Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза"

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" считает, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Так, председатель наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созывает внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от выполнения обязанностей председателя правления компании в связи с предписанием Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о несоответствии его назначения Закону Украины "О предотвращении коррупции".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", — отметила Клэр Споттисвуд.

Председатель наблюдательного совета Нафтогаза обсудила ситуацию с Премьер-министром и министром юстиции Украины, ожидает от правительства, как акционера Нафтогаза, окончательного решения в ближайшее время.

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Кроме того, сам Витренко отметил, что наблюдательный совет информацию о предписания НАПК с ним не обсуждал. А также подчеркнул, что считает предписание НАПК противоречащим букве и духу закона и являющимся примером "избирательного правосудия".

По мнению юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Также юристы "Нафтогаза" обращают внимание, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р) приведет к отмене решения общего собрания Компании о полномочиях Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".