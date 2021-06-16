Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна"
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Перу пропала как страна после избрания школьного учителя Кастильо президентом.
Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя новость о том, что школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу, передает Цензор.НЕТ.
"Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна", - прокомментировал Данилюк результаты выборов в Перу.
Напомним, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства.