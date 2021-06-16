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Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна"

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Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна"
Перу пропала как страна после избрания школьного учителя Кастильо президентом.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя новость о том, что школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу, передает Цензор.НЕТ.

"Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна", - прокомментировал Данилюк результаты выборов в Перу.

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Напомним, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства.

Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: Какой мудак перевел сериал Слуга народа на испанский. Пропала страна 01

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Согласен с данылюком. За два года правления клоуна в Украине, просрано все: экономика, впк, армия, международная поддержка...
  • Дмитрий Ч
    К сожалению, вместе с этими мудаками в одной лодке, еще и мы
  • jklpqrs
    Ну шо, зебобы. И вы пропали
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