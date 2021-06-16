Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь

Гео Лерос удивлен, почему президент Владимир Зеленский не понимает, почему МВФ требует проведения реформ в Украине в обмен на транши.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос, комментируя заявление президента Владимира Зеленского в интервью западным СМИ о требованиях МВФ к Украине, передает Цензор.НЕТ.

В интервью Зеленский заявил, что "привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам несправедливо": "Нельзя торговать реформами за деньги".

"Он просто деб!л, если не понимает связь. Без реформ в стране может наступить экономический коллапс, поэтому любой кредитор явно не хочет, чтобы транши шли напрямую в карман 95 квартала, как это сейчас происходит с украинским бюджетом", - прокомментировал Лерос интервью Зеленского.

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