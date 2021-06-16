Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак.
"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: "Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает", - сказал Козак, отвечая на вопрос об участии США в переговорах.
Он отметил, что администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям: "Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать".
В то же время, Козак отметил, что ничего не мешает проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).
"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он подчеркнул, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление: "И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает".