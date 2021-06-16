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Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина

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Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса, - решение Кабмина
Генерального директора "Укрпочты" во избежание угрозы для реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства, свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    русский мирЪ потек из всех щелей
  • Zemych
    Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
    Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
  • Чайка Київ
    Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
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