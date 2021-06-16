С сегодняшнего дня вся Украина переходит в "зеленую" зону карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 16 июня все области Украины перейдут в "зеленую" зону коронавируса. Показатели заболеваемости также соответствуют значениям ЕС для зеленой зоны. С улучшением ситуации многие карантинные ограничения будут ослаблены.