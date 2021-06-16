Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат
Об этом рассказал адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев.
"Решение суда показало, что простые люди, объединяясь в массовые общественные организации, могут воспользоваться правовым механизмом, которое предоставляет украинское и международное законодательство, чтобы добиться защиты своих прав. Несмотря на то, что ответчиком по данному делу выступало крупнейшее предприятие Николаевской области, люди смогли отстоять свои права", – рассказал Артемий Воробьев.
Адвокат сообщил, что решение Заводского районного суда Николаева пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет являться апелляционный суд Николаевской области.
"Решение вступит в силу после апелляционного рассмотрения. Верим, что судьи апелляционной инстанции проявят объективность и непредвзятость, примут законное, обоснованное и справедливое решение", – сказал он.
Адвокат уверен, что дело НГЗ должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.
"Это дело должно стать катализатором, который ускорит процесс. В нашей стране очень много экологических проблем. Люди о них знают, но порой человек ограничен в возможностях полноценно воспользоваться судебной защитой. Многие люди, к сожалению, просто не обращаются за защитой своих прав в компетентные органы. Живут с проблемой, ощущая свое бессилие", – резюмировал Артемий Воробьев.
Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города, присоединившихся к иску.
АО "GRECO" – первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансов и строительства.