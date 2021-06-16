Львовская ячейка "Голоса" требует от Железняка и Рудик сложить полномочия

Львовская областная территориальная организация партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ячейки "Голоса".

"Конфликт внутри "Голоса" и постоянные споры продолжаются уже долгое время и подрывают доверие наших избирателей и сторонников. Невозможность руководства обеспечить коммуникацию в рамках фракции и соблюдение демократических процедур в партии приводят к системным ошибкам. Одна из них случилась 15 июня во время голосования в зале Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Львовская областная территориальная организация партии "Голос" требует от председателя фракции сложить полномочия и обеспечить перевыборы в кратчайшие сроки.

"От председателя партии требуем созвать демократический съезд и сложить полномочия. Партия требует честных, прозрачных выборов руководства партии и фракции. Одновременно необходимо внедрить более эффективную и демократическую систему управления. Только это может стать залогом сохранения доверия избирателей и ценностей нашей политической силы", - подытожили во Львовской ячейке "Голоса".

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Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".

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