Кабмин завершил подготовку к запуску рынка земли 1 июля, - министр Лещенко
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на сайте в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь правительство фактически завершило формирование базовой нормативно-правовой базы для этого. Украинцы смогут конституционным способом реализовывать свое право на свободное распоряжение своей собственностью", - отметил глава ведомства Роман Лещенко, цитируемый в сообщении.
По его данным, для функционирования рынка земли остается важным принятие Верховной Радой законопроекта № 3205-2, предусматривающего создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для доступа аграриев к финансированию, а также законопроекта № 3012-2, предусматривающего внедрение механизма приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Министр уточнил, что оба законопроекта уже приняты в первом чтении.
Как сообщалось, Кабмин 16 июня утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли. Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.
Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.
Проверку соответствия покупателя требованиям документа будет проводить орган, осуществляющий контроль за использованием и защитой земель. Он же будет готовить для подачи в суд материалы о конфискации земельных участков в случае нарушения законодательных требований.