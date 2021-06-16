Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном расследовании против Януковича по делу о захвате власти
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Проверив содержание апелляционной жалобы, изучив материалы судебного производства, судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда отказано в открытии производства по апелляционной жалобе защитника, который действует в интересах В.Ф. Януковича, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 3 июня 2021 ", - говорится в сообщении суда.
Решение объясняется тем, что адвокаты подали жалобу на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.
Напоминаем, Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный Суд, который в 2010 году признал неконституционным реформу Основного закона от 2004 года - она ограничивала полномочия президента и делала Украину парламентско-президентской республикой.