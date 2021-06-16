Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин
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Тема вступления Украины в НАТО обсуждалась во время встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По поводу вступления Украины в НАТО… Эта тема затрагивалась "мазком". И здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил Путин во время своего брифинга в Женеве.
Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.
"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.