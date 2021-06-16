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Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин

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Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин
Тема вступления Украины в НАТО обсуждалась во время встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По поводу вступления Украины в НАТО… Эта тема затрагивалась "мазком". И здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил Путин во время своего брифинга в Женеве.

Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    смотрю сейчас лайв, - деда аж тресет всего. Видно, - Байден плешивого крепко вжарил!
  • Люцифер
    Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 8355
  • Maxim Ak-Murza
    руссенфюрера зовут *****...
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