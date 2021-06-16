Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ

Послы стран "Группы семи" и ЕС в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому аргументируют необходимость внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ есть в распоряжении издания "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Сергея Сидоренко.

Речь идет о законопроектах №5068 и №3711-д. Редакции этих документов, которые поддерживает профильный комитет ВР, многие уже критиковали публично, а глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время визита в Киев вообще заявил, что в случае их принятия "судебная реформа будет обречена".

Письмо послов Зеленскому, направленное 15 июня, не содержит жесткой критики. Автор уверен, что это попытка нового подхода к убеждению президента Украины. Документ наполнен комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.

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Например, послы просят Зеленского о личном участии и "политическом руководстве" "для внесения изменений в проекты 5068 и 3711-д" и выражают уверенность, что выполнение рекомендаций Запада сможет продемонстрировать украинцам, что вашим его руководством "Украина не боится решать давнюю проблему чрезмерного влияния групп интересов на политику и экономику".

У дипломатов "есть ощущение опасности" того, что Рада примет один из законов (скорее всего, о ВККС, поскольку его нет в перечне прямых требований МВФ) в нормальном виде, а ВСП попытается сделать "ручным".

"Поэтому в письме послов отдельный блок посвящен убеждению Зеленского в том, что без одновременной реформы двух органов попытка сделать судебную систему честной снова" рухнет", - говорится в статье.

Напомним, посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством.

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