У РФ только одно обязательство по Украине - "помогать" реализации Минских соглашений, - Путин

Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно - способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути. Без всякого сомнения", - заявил Путин.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли РФ брать на себя дополнительные обязательства, касающиеся Украины.

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"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования (конфликта) на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - цитирует Путина УП.

Он добавил, что в процессе переговоров по реализации Минских соглашений видение украинской и российской сторон оказалось противоречивым. Так, в ноябре прошлого года украинская делегация представила свое видение реализации договоренностей.

"Там написано, что, прежде всего, представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, там так прописано. Второе - границей между РФ и Украиной начинают заниматься пограничные войска Украины на следующий день после проведения выборов, статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между РФ и Украиной, и третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит", - уверен Путин.

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