Россия и США договорились о возвращении послов

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен. Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он оценил завершившиеся переговоры как конструктивные.

"Разговор был весьма конструктивен. Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал президент РФ журналистам.

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.