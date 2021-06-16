Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе
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Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс..
"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.
"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне – инфраструктуру и военную, и пограничную. И, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - пояснил президент РФ.