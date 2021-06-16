Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева, предмет - отмена предписания, вынесенного ему из-за назначения председателем правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Отмечается, что соответствующий иск поступил в суд 16 июня.

Сейчас решается вопрос об открытии производства.

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"Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, датированный 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Кабинет Министров Украины и Председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.