Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на то, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо. Перечисляя договора, из которых вышла Америка, Путин упомянул и Революцию Достоинства 2014 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом – от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям – Юго-Восток и Крым затем", - сказал Путин.

При этом хозяин Кремля говорил не "в Украине", а "на Украине".

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Он добавил, что не считает, что РФ ведет себя "непредсказуемо" и высказал мнение, что поведение Москвы "адекватно возникающим для нас угрозам".

При этом Путин предложил для обеспечения стабильности "договориться о правилах поведения" и уточнил, что увидел у Байдена такое желание.

Также президент РФ прокомментировал возможный свой визит в США и вероятный визит Байдена в Россию - по его словам, таких предпосылок на данный момент нет: "Байден не приглашал меня в гости, я тоже не приглашал Байдена, для этого должны созреть условия".

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