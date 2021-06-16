Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN
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Представители Белого дома говорят, что их не удивляет выступление Владимира Путина на пресс-конференции 16 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам одного из официальных лиц, Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось.
Напомним, после встречи с Джо Байденом Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".
При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.