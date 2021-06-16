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Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN

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Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN
Представители Белого дома говорят, что их не удивляет выступление Владимира Путина на пресс-конференции 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам одного из официальных лиц, Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось.

Напомним, после встречи с Джо Байденом Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".

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При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины. 

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
  • ingrid
    На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

    С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
    В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
  • Вася Шевченко f77d76ba
    есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
    может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
    теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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