Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: "Кажется, да. Есть надежда".

По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

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