Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин во время личной встречи в Женеве потратили много времени на обсуждение кибербезопасности.

Об этом заявил на пресс-конференции Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он сообщил, что заявил Путину, что критическая инфраструктура должна быть закрыта для атак.

"Ответственные страны должны принять меры против преступников, которые осуществляют деятельность с использованием программ-вымогателей на их территории", - подчеркнул президент США.

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"Мы договорились поручить экспертам в обеих наших странах работать над определенным пониманием того, что является запрещенным, и следить за конкретными случаями в других странах", - сказал Байден.

У него уточнили, какие последствия будут в случае дальнейшего вмешательства России в выборы или других действий против США.

"Он знает, что есть последствия, - сказал Байден репортерам. - Он знает, что я приму меры".

Президент США продолжил: "Давайте проясним: как было бы, если бы остальной мир считал Соединенные Штаты вмешивающимися в выборы непосредственно в других странах, и все это знали бы? Как бы это было, если бы мы занимались деятельностью, которой он занимается? Это снижает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить место в ряду крупных мировых держав".

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Также Байден заявил Путину, что США будут реагировать на дальнейшие кибератаки, так как обладают достаточным потенциалом.