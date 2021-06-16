Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией

Президент США Джо Байден назвал тон своей встречи с президентом России Владимиром Путиным позитивным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Президент США уточнил, что не было никаких резких действий и заявлений.

"За эту последнюю неделю, я верю, я надеюсь, Соединенные Штаты показали миру, что мы снова поддерживаем наших союзников, мы сплотили наши братские демократии, чтобы взять на себя согласованные обязательства по решению самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наш мир, и теперь мы создали четкую основу для наших намерений относительно России и российско-американских отношений", - продолжил Байден.

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Он подчеркнул, что оба лидера понимают, что ни одной из стран не нужна новая холодная война, однако это не означает, что Путин "готов сложить оружие". В частности, президент РФ по-прежнему уверен, что США хотят его "свергнуть".

"У него все еще есть эти опасения, но я не думаю, что они являются движущей силой в том, каких отношений он ищет с Соединенными Штатами", - сказал Байден.

Он отметил, что ближайшие месяцы послужат "проверкой" того, сможет ли сегодняшняя встреча сблизить страны.

"Есть реальная перспектива значительного улучшения отношений между нашими двумя странами, без того, чтобы мы отказались от единственной вещи, основанной на наших принципах и ценностях", - сказал Байден.

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В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции сказал, что о новом уровне доверия между Россией и США после встречи с Джо Байденом говорить трудно, но "проблески" он видит.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в ответ на вопрос Euronews о том, реален ли выход России и США на новый этап отношений, когда они будут понятными и прозрачными.

"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, только зарницы его - дорожите ими". Мне кажется, в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - ответил Путин.