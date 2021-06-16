Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".
"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТГ "Север" около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.