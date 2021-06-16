Россия планирует изъять украинские паспорта в ОРДЛО до 2025 года - Гармаш

Кремль поставил задачу до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО.

Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выдача российских паспортов в ОРДЛО прогрессирует. По моей информации, до 2025 года ставится задача, чтобы там не было тех, кто будет иметь украинские паспорта, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная", - сказал Гармаш.

Он отметил, что КПВВ не работают не из-за COVID-19, а по политическим соображениям. "РФ целенаправленно изолирует эти территории от Украины. Это политика РФ относительно оккупированных территорий - изоляция от Украины всеми средствами", - подчеркнул Гармаш.

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