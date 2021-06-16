Россиянину Кошкину в США грозит до 15 лет тюрьмы за киберпреступления

Суд штата Коннектикут признал россиянина Олега Кошкина виновным в предоставлении "криптоуслуг", которые помогали хакерам получать доступ к компьютерам.

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

По данным обвинения, 41-летний Кошкин руководил веб-сайтами, которые помогали делать недоступным для выявления хакерское программное обеспечение типа "бот-сетей, троянов удаленного управления, клавиатурных шпионов, программ для кражи учетных данных и майнинга криптовалюта".

"Ответчик разработал и руководил сервисом, который был ключевым инструментом для некоторых наиболее вредоносных киберпреступников мира, в том числе, которые использовали программы для требования выкупа", - заявил помощник генерального прокурора Николас МакКвейд.

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Он добавил, что приговор должен послужить "предостережением для тех, кто предоставляет инфраструктуру киберпреступникам".

Кошкина арестовали в Калифорнии в 2019 году. Ему грозит до 15 лет заключения, приговор объявят 20 сентября.

Он оказывал услуги другому россиянину Петру Левашову, который руководил бот-сетью Kelihos. Она скомпрометировала более 50 тысяч компьютеров, прежде чем ее разоблачило Федеральное бюро расследований. Левашов признал вину в 2018 году.