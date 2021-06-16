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Хохлома и солнечные очки, - Путин и Байден обменялись подарками

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Хохлома и солнечные очки, - Путин и Байден обменялись подарками
На встрече 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обменялись подарками. Байден подарил Путину очки и хрустальную статуэтку, а Путин Байдену - письменный набор с хохломской росписью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

О подарке российского президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: "Письменный набор хохломы "Москва". 

Байден подарил Путину не один, а два подарка. Один из них - это очки-авиаторы, изготовленные на американском заводе Randolph USA. Он С 1978 года производит очки для пилотов истребителей, в том числе в странах-членах и союзниках НАТО.

Также президент США подарил российскому визави хрустальную статуэтку бизона производства нью-йоркской компании Steuben Glass. Статуэтка, отметили в Белом доме, является "величественным толкованием одного из наших величайших животных и выявлением силы, единства и устойчивости".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    В письмовому наборі можуть бути чіпи-шпигуни. Думаю спецслужби ретельно перевірять.
  • Beer Bear
    Хохлома і сонячні окуляри, - Путін і Байден обмінялися подарунками - Цензор.НЕТ 3796
  • Colt
    Если бы у Байдена был кот, он бы побрезговал ходить на этот письменный прибор.
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