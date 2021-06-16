Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.
По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".
Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.