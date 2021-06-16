Байден о заявлении "Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать

Президент США Джо Байден подтвердил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что глава Кремля убийца.

Об этом речь шла на пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Байден отметил, что пообещал Путину больше не поднимать этот вопрос.

"Он доволен моим объяснением... Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - добавил президент США.

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Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".