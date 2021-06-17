"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана

В рамках совершенствования пассажирского сообщения в восточной части Украины "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №796 / 795 "Днепр - Харьков" до Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По удлиненному маршруту поезд будет курсировать 26 и 28 июня, а с 2 июля - три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Поезд будет следовать по расписанию:

отправление из Днепра - в 06:23;

остановка в Харькове - в 10:22;

прибытие в Лиман - в 13:11.

На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.

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Для обратного направления предусмотрено расписание:

отправление из Лимана - в 15:27;

остановка в Харькове - в 18:11;

прибытие в Днепр - в 22:10.