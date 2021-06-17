Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции

Кабинет Министров на заседании 16 июня принял решение о создании перечня заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Решением правительства будут внесены изменения в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

По словам первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислава Замлинского, наличие такого перечня поможет понять потребность и очередность обозначения опасных участков, а также оценить, сколько маркировочных знаков нужно изготовить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием Донбасса, – Резников

Также предусматривается внедрение единой формы маркировочных знаков.

"Значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами - последствиями войны районов расположена вдоль автомобильных дорог государственного, регионального и местного уровня. Установка на обочинах автомобильных дорог щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей", - отметил Замлинский.

Такие щиты для обозначения опасных участков используют в Украине и мире. Поэтому, по словам заместителя министра, нужно ввести единый подход к их выполнению.

"Например, размеры должны составлять 70х140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга", - добавил Замлинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 70 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники ГСЧС с начала проведения ООС, - штаб. ФОТО

Он подчеркнул: чтобы иметь единый подход и создать сам интерактивный перечень, субъект, который обозначил заминированную зону, должен направить в Минреинтеграции экземпляр акта приема - передачи системы обозначения вместе с описанием и образцом предупредительного знака.

"Введение единой формы предупредительных знаков обеспечит единый подход к их выполнению и сделает их узнаваемыми среди населения. Принятие этих изменений будет способствовать повышению уровня безопасности и сохранению жизни и здоровья людей на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал первый замминистра.