Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. Враг бил из минометов и вооружения БМП, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.
В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.
Возле Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции неподалеку от Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 17 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-мм калибра.
"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил",- сообщили в пресс-центре ОС.