Восемь подростков госпитализировали после отравления неизвестным веществом в общежитии колледжа в Ивано-Франковске. Трое из них в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В ночь на четверг в Ивано-Франковске в общежитии "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса" из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом, в тяжелом и средней тяжести состоянии были госпитализированы 8 учащихся учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

"17 июня в 00.25 в г.Ивано-Франковск по ул.Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийной бригадой Управления газового хозяйства АО "Ивано-Франковскгаз" проведено обследование домов, ГРП и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено, а также Ивано-Франковский областной лабораторным центром МЗ Украины проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

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Всего привлекалось 36 человек и 11 ед. техники, из них от ГСЧС 23 человека и 6 ед. техники.

"По состоянию на 7:00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается", – говорится в сообщении.