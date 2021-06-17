В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1188 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"17 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 188 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 62 ребенка и 6 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 601 человек;

летальных случаев - 55;

выздоровели - 4 682 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 27 036 человек,

методом ИФА - 10 538 человек,

экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 227 225 человек;

выздоровели - 2 145 660 человек;

летальных случаев - 51 902;

проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях", - рассказали в Минздраве.











