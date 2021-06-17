За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 76 538 человек, всего - 1 594 083, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 313 604 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"76 538 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 июня 2021. Первую дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы - 25 720 человек.

В течение суток работали: 679 мобильных бригад, 933 пункта вакцинации.

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По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 594 083 человека, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 907 685 прививок", - рассказали в Минздраве.





