Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 177,8 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали 397 964 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 462 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 177 816 856 случаев инфицирования, из них 397 964 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 848 940 человек, из них 9 462 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 162,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 49-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 18-ю и 3-ю позицию соответственно.