Венедиктова о деле Гандзюк: Завершено исследование письменных доказательств, далее - стадия допросов

По делу относительно организаторов нападения на Екатерину Гандзюк завершено исследование письменных доказательств.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у Екатерины Гандзюк был бы день рождения, однако почти три года назад ее жизнь фатально оборвалась из-за тщательно организованного нападения с кислотой. Это дело, в котором Офису Генпрокурора пришлось пройти через различные оценки общественности, но пока оно - одно из тех, которыми мы можем гордиться. Усилиями наших прокуроров удалось изменить меру пресечения ключевому обвиняемому в организации преступления - они доказали в суде давление на свидетелей и риски дальнейшего воздействия. Уже почти год бывший председатель Херсонского облсовета находится под стражей. 15 июня суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и снова оставил его под стражей. Больше года в СИЗО также экс-помощник депутата облсовета", - пишет Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время суд завершил исследование письменных доказательств - это свыше 60 томов материалов уголовного производства. Далее - стадия допросов.

Она также напомнила, что пятеро непосредственных исполнителей преступления отбывают наказание, также осужден человек, который его скрывал.

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"Не остались без внимания правоохранителей и правонарушения, которые разоблачала активистка. В общем, в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам, в суд направлено 9 уголовных производств, 5 из них суды рассмотрели с вынесением обвинительных приговоров. В частности, в суд направлено дело о массовых беспорядках возле здания Олешковской РГА Херсонской области в мае 2018 году с целью препятствования работе депутатов местного совета и о захвате по предварительному сговору группой лиц имущества предприятия с иностранными инвестициями в марте 2016 года", - отметила генпрокурор.

"Прокуроры не останавливаются - наша задача обеспечить неотвратимость наказания для всех причастных к этим преступлениям и виновных в смерти Екатерины Гандзюк", - подытожила она.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.