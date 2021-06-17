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Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель

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Отношения между ЕС и РФ могут ухудшиться еще больше, - Боррель
Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль" и вероятно дальнейшее ухудшение ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, блок должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи - лишь "отдаленная перспектива".

Боррель подчеркнул, что ЕС должен "противодействовать" нарушениям прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также "вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми - например, посредством упрощения визового режима и обменов - и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

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  • Alex Ziland
    Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
  • Porol ferton
    Вовлекайте вовлекайте...
  • Veg Jes
    Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

    Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
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